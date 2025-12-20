Haberler

Yaşam Haberleri

9 yıl 2 ay hapis cezası vardı yakalandı!

9 yıl 2 ay hapis cezası vardı yakalandı!

Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 20.12.2025 11:35

Paylaş





Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Hüseyin K'nin (37) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.