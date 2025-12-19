Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan otomobilin beton bloğa çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı feci kaza an be an kameraya yansıdı.
Beton bloğa çarpan otomobil hurda yığına döndü. Kaza sonrası sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 4 yolcu (B.D., S.D., Ö.A.D. ve M.D.) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.