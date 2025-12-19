İzinsiz kazı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 1 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Çifteler ilçesinde 1 şüpheli şahsın izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın jandarma tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüpheliye ait oldugu tespit edilen 1 dedektör ve 1 çapa ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.