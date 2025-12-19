Haberler

Yaşam Haberleri

Hatay'da kamyon bisikletli çocuğa çarptı: Minik Turgay yaşamını yitirdi

Hatay'da kamyon bisikletli çocuğa çarptı: Minik Turgay yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyon şoförü, iddiaya göre yol kenarında bisiklet süren 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan Turgay Ata Demir, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 05:39

Paylaş





Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre yol kenarında bisiklete binen Turgay Ata Demir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN