Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İstanbul'daki o kaza kamerada

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde park etmeye çalışan bir sürücü, fren yerine gaza basınca park halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:06

Maltepe'de sürücüsünün park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA OLANLAR OLDU

Kaza, dün saat 16.55 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmeye çalışan sürücü, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine hızlanan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki otomobilde de hasar oluştu. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

