Esenyurt'ta sahte para operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sahte 150 bin euro ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 12:39

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sultaniye Mahallesi'nde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise sahte 150 bin euro ele geçirildi. Paralar üzerinde yapılan incelemelerde mikro düzeyde 'geçersiz' ibaresi bulunduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.