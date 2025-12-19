Haberler

Yaşam Haberleri

1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de

1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:40

Paylaş





Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN