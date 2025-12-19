1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
