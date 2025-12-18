Haberler

Takla atan otomobil tarlaya savruldu: Sürücü yaralandı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla tarlaya uçtu. Olayda sürücü yaralanırken, otomobil ise hurda yığınına döndü. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. İşe gitmek için kent merkezindeki evinden yola çıkan Doğukan S., yönetimindeki 43 AV 697 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Demir yığını haline dönüşen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Doğukan S., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

