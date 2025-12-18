Haberler

Yaşam Haberleri

Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı

Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 00:14

Paylaş





Manisa'nın Kula ilçesinde, polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla son 10 gün asayiş ve narkotik denetlemeleri yapıldı. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmada farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda; alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit ve kasten yaralama, zorlama hapsi, bina içerisinden hırsızlık, hükümlünün kaçması, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapma gibi suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden, haklarında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN