Kütahya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü ağaca ve aydınlatma direğine çarptı
Kütahya-Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüjdeki ağacı devirip, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç hurdaya dönerken, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza, geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkisinde meydana geldi. Onur T. yönetimindeki 43 HG 868 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak önce refüjdeki ağacı devirip, ardından aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Onur T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin incelemesi sonrası çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.