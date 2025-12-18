Haberler

Evde çakmakla oynayan çocuklar salonu yaktı: Eşyalar kullanılamaz hale geldi

İstanbul Avcılar'da evde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangında çocuklar yara almazken, evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:37

Avcılar'da evde çakmakla oynayan çocukların çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çocuklar yangından yara almadan kurtulurken evin salonunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Firüzköy Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İddiaya göre; anne ve babası dışarıda olan iki çocuk, ağabeyleri başka odada olduğu sırada çakmakla oynamaya başladı. Koltuğun alev alması üzerine küçük çocuk ağabeyinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evi zamanında terk eden çocuklar yangından yara almadan kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerince diğer odalara sıçramadan söndürülürken evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

