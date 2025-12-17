Haberler

Yaşam Haberleri

Mersin'de yerdeki adamın üzerinden otomobil geçti!

Mersin'de yerdeki adamın üzerinden otomobil geçti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yerde yatar vaziyette olan şahıs, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:14

Paylaş





Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yerde yatar vaziyette olan şahıs, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiindeki yolda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 33 AUV 915 plakalı otomobille seyir halindeyken yolda yatar vaziyetteki bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Durup kontrol eden sürücü, üzerinden geçtiği şahsı görünce durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler şahsın öldüğünü belirlerken isminin de 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN