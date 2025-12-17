Haberler

Yaşam Haberleri

Bitlis'te yoğun kar yağışı

Bitlis'te yoğun kar yağışı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime 1 gün ara verildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:09

Paylaş





Bitlis'te dün başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü kentte, kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kent merkezinde kar kalınlığının 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetre olduğunu bildirdi.