Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi: 1 gözaltı

Aydın’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait adreslerde 6 ton sahte şarap ve 2 damıtma sistemi ele geçirildi. Operasyonda 63 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 08:20

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 6 ton sahte şarap ile 2 adet damıtma sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. (63) gözaltına alındı.

