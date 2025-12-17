AVM'de korku dolu anlar! Çocuğun eli yürüyen merdivende sıkıştı

Giriş Tarihi: 17.12.2025 23:38

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alışveriş merkezine arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.