AVM'de korku dolu anlar! Çocuğun eli yürüyen merdivende sıkıştı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir arkadaşının doğum gününe giden 5 yaşındaki çocuğun eli, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken 5 yaşındaki çocuğun eli kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
HASTANE KALDIRILDI
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı müdahalesiyle çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.