Üç bakanlık çalışma başlattı! "Bahis" reklamları yasaklanacak

Alkol ve sigaraya yönelik uygulanan reklam yasaklarına benzer bir düzenlemenin, bahis faaliyetleri için de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklar başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:54

Alınan bilgiye göre, son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.