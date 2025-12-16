Haberler

Yaşam Haberleri

Sinop'ta kar yağışı

Sinop'ta kar yağışı

Sinop'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, ekipler yolları açık tutmak için aralıksız sahada görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:08

Paylaş





İl Özel İdaresi ekipleri, kış tedbirleri kapsamında Soğuksu mevkii başta olmak üzere kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yürütülen çalışmalarda 66 iş makinesi ve 150 personel görev alıyor. Ayancık-Sakız yolunda ise Karayolları'na bağlı 23 iş makinesi ve 84 personel kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve yol açma faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken, vatandaşların güvenli ulaşımı öncelik olarak ele alınıyor.