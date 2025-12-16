Haberler

Kastamonu'da kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı birçok ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kastamonu'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağdı. Güne kar yağışı ile başlayan Ağlı ve Seydiler ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ağlı ilçe merkezinde 10 santimetreye kadar yükseldi. Küre ve İnebolu ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri Ağlı ilçe merkezini Azdavay, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerine bağlayan kara yolu ile Küre-İnebolu karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.