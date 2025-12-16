Haberler

Erzincan'da kaçak avcılara 975 bin lira ceza

Erzincan'ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 975 bin TL para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:13

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Erzincan'ın İliç ilçesinde kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen denetimlerde; 3 kişinin bulunduğu bir araçta vurulmuş yaban keçisi tespit edildi. 3 kişiye ilgili kanunlar kapsamında toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.