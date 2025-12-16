Edirne’de panik anları! Ahırda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:42

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı.

Fotoğraf (İHA)

Büyüyen alevler aynı avluda bulunan 2 eve daha sirayet etti. İhbar üzerine İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu.