Bergama’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir’in Bergama ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen Z.Ş. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.