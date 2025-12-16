Haberler

Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağışlar sonrası 2 metre yükseldi

Bartın'da, etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:57

Kentte 7 gündür etkili olan sağanakta metrekareye 85 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi. Çağlayan piknik alanı, su seviyesinin yükselmesiyle polis tarafından şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele su altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.