Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması: 141 bin lira para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 15.12.2025 05:04

Bursa'da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde sabit yol, hareketli ve umuma açık yerlerde denetleme gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 300 personel katıldı. Uygulama kapsamında yol denetimlerinde bin 60 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.

14 SÜRÜCÜYE 141 BİN 698 TL PARA CEZASI

Denetimlerde 1 adet havalı tüfek de ele geçirildi. Toplam 486 aracın kontrol edildiği uygulamada, kural ihlali yapan ya da evraklarında eksik bulunan 14 sürücüye toplam 141 bin 698 TL para cezası kesildi, 1 alkollü sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.