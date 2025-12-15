Haberler

Trabzon yaylasında ilginç anlar: Ayıyı kaçıran anons sistemi kamerada

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Kama Yaylası’nda, kış şartları nedeniyle yerleşim alanlarına inen ayı, evden yapılan “Dikkat gözetim altındasınız” anonsu sonrası panikleyerek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yeşilalan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kama Yaylası'nda, kış mevsimiyle birlikte etkili olan kar yağışı yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına yönlendirdi. Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, yayla evlerinin çevresinde görülmeye başladı.

ÖNCE VAŞAK, SONRA AYI KAMERAYA YANSIDI

Adem Okutan'a ait yayla evinin güvenlik kameraları, gündüz saatlerinde kısa süreliğine bir vaşağı, akşam saatlerinde ise bir ayıyı kaydetti. Görüntülerde ayının, evin önünde bulunan boş arı kovanlarına yöneldiği ve bir süre çevrede dolaştığı görüldü.

"DİKKAT GÖZETİM ALTINDASINIZ" ANONSU AYIYI KAÇIRTTI

Ayının eve yaklaşması üzerine devreye giren sesli anons sistemi dikkat çekti. Evden yapılan "Dikkat gözetim altındasınız" uyarısının ardından ayının irkilerek paniğe kapıldığı ve hızla bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında, ayının sese verdiği ani tepki ve koşarak kaçışı net bir şekilde görülürken, anons sisteminin yaban hayvanlarını uzaklaştırmada etkili olduğu bir kez daha ortaya kondu. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

