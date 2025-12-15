Lise öğrencileri arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:43

Fotoğraf (DHA)

Lise öğrencileri M.T. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., bıçakla M.Y.'yi yaraladı. M.Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.