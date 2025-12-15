Lise öğrencileri arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise öğrencileri arasında parkta çıkan kavgada, M.Y. (16) aynı yaştaki M.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.
Lise öğrencileri M.T. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., bıçakla M.Y.'yi yaraladı. M.Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.