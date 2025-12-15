Beşikderesi Şelalesi’nde kış manzarasıjavascript:;

Haberler

Beşikderesi Şelalesi'nde kış manzarası

Eskişehir’de bulunan Beşikderesi Şelalesi’deki kış manzarası mest ederken, akarsuda azalan debi ise tedirgin etti.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:23

Odunpazarı İlçesi Yukarıılıca Mahallesi'nde bulunan Beşikderesi Şelalesi'deki kış manzaraları mest etti. Dökülmüş yapraklar ve kahverenginin her tonunu barındıran sık çam ormanında vatandaşların hafta sonları kamp ve yürüyüş yaptığı görüldü. Yağışların azlığı ve kuraklığın etkisiyle şelaledeki akan suyun azaldığı ise gözlerden kaçmadı. Suyun azalması doğal güzelliğin bozulma tehlikesinden dolayı tedirgin etti.