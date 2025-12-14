Haberler

Yaşam Haberleri

Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Boruyu kesip tamire koştu

Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Boruyu kesip tamire koştu

Pendik'te İSKİ çalışanının iddiaya göre su borusunu bilinçli şekilde kestiği sonrasında ise arızayı gidermek için bölgeye geldiği belirtildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına an bean yansırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 04:44

Paylaş





Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE KESTİ SONRA TAMİRE GELDİ

Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine ekiplerin yönlendirilen adrese, iddiaya göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir yapmak için yeniden geldiği görüldü.

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden olurken; olayın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN