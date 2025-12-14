Osmaniye’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 14.12.2025 20:42

Osmaniye– Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Diğer araçta bulunan M.T. de (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.