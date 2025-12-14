Yaşam

Karabük'te feci ola! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Karabük’te elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan 53 yaşındaki işçi Ahmet G., yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi.

Köyde elektrik direğine çıkarak izolatör değişimi yapan işçi Ahmet G. akıma kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

