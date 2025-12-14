İbn Haldun Üniversitesi "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" törenle açıldı!

Vakıflar Kanunu'nun şartlarına hassasiyetle uyduklarını kaydeden Gündüz, "Köklerimizi oluşturan böyle bir müessesenin ihyası geleceğe yönelik bir ihyadır. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 80 senede Türkiye'de restore edilen tarihi eser sayısı 20 adettir. Bunların çoğu da Bizans eseridir. Gözde eserlerimiz 'Yıkılsa da kurtulsak.' diye bırakılmıştır. Ama 2002'den bugüne el değmemiş hiçbir tarihi emare, eser kalmamıştır" diye konuştu.

Gündüz, merkezin insanın şuur altındaki sıkıntılarına şifa vermesini temenni ederek, "Böyle bir tarihi bir müesseseyi ihya etmenin haklı bir gururunu yaşıyoruz" dedi.

HÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, üniversite olarak önemli bir ihya faaliyetinin gayretine giriştiklerini belirterek, üniversitenin 10 yıllık süreçte bu konuda takdire şayan bir mesafe aldığını söyledi.

Erdoğan, "Kuruluşumuzun başından beri ihya faaliyetlerimizin köşe taşı, dünyada zamanının en büyük üniversitesi olan Süleymaniye Medreselerini ihya etmekti. Bunun için Süleymaniye Camii'nin etrafında yer alan bu bilim kurumlarını, ilmi medreseleri yeniden ihya etmeyi üniversite olarak üzerimize vazife edindik" dedi.

Üniversitenin, Unkapanı Değirmenlerinin ihya edilmesine yönelik yatırımlarının, Süleymaniye Medreselerinin ihya edilmesinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir medeniyet nöbetinin devralınması fikri, az uz bir hedef değil. Ama biz bu nöbete talip olabilecek fikri derinliğe, tarihi geçmişe, birikime sahip bir milletiz. İnşallah yeni nesillerimize bu şuuru aktarabilirsek, sırtlarına böyle bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak yükleyebilirsek, inanıyorum ki 21. yüzyıla Türkiye Yüzyılı mührünü vurmak mümkün olacaktır." diye konuştu.