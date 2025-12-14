İbn Haldun Üniversitesi "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" törenle açıldı!
İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) Darüşşifa Psikoterapi Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Süleymaniye Külliyesi ve içindeki Darüşşifa, Kanuni Sultan Süleyman Döneminde (1520-1566), halkın artan bilgi, özellikle de tıp bilgisi ihtiyacına cevap vermek üzere inşa edildi.
Üniversitenin Süleymaniye Yerleşkesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan konuşma yaptı.
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, insanın kendini anlamak, iyileştirmek ve hayata kök salmak çabasının, medeniyetin derinliklerinden bugüne uzanan bir birikim olduğuna inandıklarını söyledi.
Darüşşifa geleneğinin, insanı yalnızca tedavi edilen bir varlık olarak değil eşrefi mahlukat olarak destekleyen ve bütün yönleriyle bir emanet olarak gören köklü bir geleneğin tasavvuru olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugün açılışı yaptığımız merkez bu tasarrufu modern psikoterapi biliminin imkanlarıyla buluşturmaktadır. İnsanın çok katmanlı var oluşunu anlamayı, desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen bu yaklaşım bize bireysel gelişmenin, aile ve toplumdan bağımsız düşünülemeyeceğini hatırlatıyor. Zira aile, hem toplumsal düzenin hem de bireysel direncin en güçlü kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, TÜRGEV olarak gençlerin iyilik halini ve sağlıklı toplumsal bağları merkeze alan bir yaklaşımı önemsediklerinin altını çizerek, "Psikolojik danışmanlık merkezimizle genç kızlarımızın yalnızca akademik değil duygusal, sosyal ve psikolojik açıdan da güçlenmelerini, hayata daha sağlam adımlarla ilerlemelerini hedefliyoruz. Bugün açılan bu merkez hepimizin ortak idealine, 'güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' anlayışına kıymetli bir değer sağlayacaktır." diye konuştu.