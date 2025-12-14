Yaşam

Bursa'da iki grup arasındaki kavga: O anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç grubu arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Olay, İnegöl Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi.

Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.