Bursa'da iki grup arasındaki kavga: O anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki genç grubu arasında çıkan kavga, amatör kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:32

Olay, İnegöl Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi.

Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.