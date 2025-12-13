Haberler

TBMM’de stajyer öğrenciye istismar soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

TBMM'de bir stajyer öğrenciye yönelik taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı dosyada yer alan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı belirtilmişti.

