Sakarya’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13.12.2025 01:16

Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunun girişinde meydana gelen olayda, tekel bayii işleten esnaf ve oyun salonu işleten iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Fotoğraf (İHA)

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar bölgedeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.