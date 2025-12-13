Yaşam

Sakarya’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya evrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Sakarya’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunun girişinde meydana gelen olayda, tekel bayii işleten esnaf ve oyun salonu işleten iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yerini kavgaya bırakan olayda, tekel bayii işleten şahsın yanında çalışan kişi silahla iki kişiyi yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar bölgedeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN