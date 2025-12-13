Sakarya’da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya evrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunun girişinde meydana gelen olayda, tekel bayii işleten esnaf ve oyun salonu işleten iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Yerini kavgaya bırakan olayda, tekel bayii işleten şahsın yanında çalışan kişi silahla iki kişiyi yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar bölgedeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.