Menteşe’de feci kaza! Motosiklet tırla çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Menteşe Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 ATH 517 plakalı motosiklet, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Şevki Sinan Can ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaparak çaba gösterdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şevki Sinan Can, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.