Konya'da şerit ihlali yapan 128 sürücüye ceza kesildi
Konya'da şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 128 sürücüye para cezası uygulandı.
Kentin farklı noktalarında dron destekli uygulamalarda, kural ihlali yapan 128 sürücüye para cezası uygulandı. İhlaller, polisin dron kamerasınca kaydedildi.
Denetimlerde ayrıca, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 111, trafik işaret ve levhalarına uymayan 51, hatalı şerit değiştiren 28 ve motosikleti yayalara ayrılmış alanlarda kullanan 14 sürücüye de ceza uygulandı.