IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi!

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (Dünya ÇAKOP) tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu, “Yapay Zekâ Çağında Aile: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası Z Katı Konferans Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:43

Dijital dönüşümün aile yapısı üzerindeki etkilerinin çok boyutlu biçimde ele alındığı sempozyum; 65 sivil toplum kuruluşu, 42 bilim kurulu üyesi, 8 paydaş üniversite ve Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin paydaş olduğu organizasyon, akademik bilgi ile toplumsal deneyimi bir araya getiren güçlü bir platform sundu.

YAPAY ZEKâNIN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİLİMSEL VERİLERLE ELE ALINDI

Sempozyum kapsamında, yapay zekânın aile içi iletişim, ebeveynlik rolleri, çocukların psikososyal gelişimi, mahremiyet ve dijital güvenlik üzerindeki etkileri disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirildi. Özellikle "Yapay Zekânın Teknolojik ve Toplumsal Boyutunun Meta-Analizi ve Öneriler" başlığı altında, yapay zekânın görünür ve görünmez etkileri bilimsel veriler ışığında kapsamlı şekilde ele alındı.

Oturumlarda; yapay zekânın aile bağlarını dönüştürme biçimleri, sanal ebeveynlik kavramı, algoritmik yönlendirme ve bağımlılık tasarımları, dijital mahremiyet, yapay zekâ okuryazarlığı ve ChatGPT, Gemini, Claude gibi üretken yapay zekâ modellerinin toplumsal etkileri detaylı biçimde tartışıldı.

ÜST DÜZEY KATILIM VE GÜÇLÜ AKADEMİK KATKI

Sempozyuma Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Psikiyatrist Mustafa Merter, Prof. Dr. Ali Rıza Abay başta olmak üzere akademi, kamu ve sivil toplum dünyasından birçok önemli isim katılım sağladı. Gün sonunda gerçekleştirilen panelde, yapay zekânın teknolojik ve toplumsal boyutlarına ilişkin risk alanları, fırsatlar ve uygulanabilir çözüm önerileri ele alındı.

AİLEYİ MERKEZE ALAN DEĞER TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

Dünya ÇAKOP, sempozyum aracılığıyla teknolojiyi amaç değil, insana ve aileye hizmet eden bir araç olarak ele alan değer temelli bir yaklaşımı kamuoyu ile paylaştı. Ortaya konulan bilimsel değerlendirmeler ve meta-analiz bulguları, aileyi korumaya yönelik somut ve uygulanabilir politika önerileri için önemli bir referans niteliği taşıdı.

CANLI YAYIN VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Etkinlik, fiziki katılımın yanı sıra Dünya ÇAKOP YouTube kanalı üzerinden tek oturum hâlinde canlı olarak yayınlandı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.