Haberler

Yaşam Haberleri

Hakkari'de demir atölyesinde korkunç patlama: 1 kişi yaralandı

Hakkari'de demir atölyesinde korkunç patlama: 1 kişi yaralandı

Hakkari'de demir doğrama atölyesinde sobayı yakmak isteyen 15 yaşındaki genç, tiner dökmesi ile patlama meydana geldi. Olayda atölyede yangın çıkarken A.Ü. 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 01:20

Paylaş





Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. (15) isimli çocuk, atölyedeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Patlamanın etkisiyle A.U. yaralanırken, atölyede de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede yanık ünitesinin bulunmaması nedeniyle A.U., ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN