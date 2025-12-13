Diyarbakır’da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Haberler

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:28

Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi 13. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

