Diyarbakır’da iki grup arasında kavga: 4 yaralı
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi 13. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.