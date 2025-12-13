Haberler

Yaşam Haberleri

Başakşehir'de trafik magandası dehşeti: Makas atarak sürücüleri tehlikeye attı

Başakşehir'de trafik magandası dehşeti: Makas atarak sürücüleri tehlikeye attı

Başakşehir'de gece saatleri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mevkiinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Yolda sürekli zikzak hareketlerde bulunan maganda, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 05:54

Paylaş





Olay, saat 00.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Yol boyunca makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem diğer sürücülerin hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Trafikte zikzak çizerek diğer araçları da sıkıştıran sürücü, viraja girdiğinde kazadan kıl payı kurtuldu. Uzun süre bu şekilde seyreden otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri, arkadan gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN