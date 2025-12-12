Haberler

Şarampole yuvarlanan otomobil dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:08

Kaza, Cide-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Yasemin Meral yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasemin Meral, ambulansta hayatını kaybetti. Savaş K. ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk annesi Yasemin Meral'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

