Hatay'daki dönercide mide bulandıran görüntüler
Hatay’da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin ‘Leş kokusu var’ dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet dönerciye gerçekleştirdi.
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı görüldü. Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu.