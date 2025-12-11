Haberler

Tunceli’de 10 yıl sonra ilk kez tiroid ameliyatı yapıldı

Tunceli Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 10 yıl sonra ilk defa tiroid ameliyatı yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez uygulanan tiroid (guatr) operasyonu başarıyla tamamlandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Demir'in takibinde olan 53 yaşındaki Fadime Genç'in ameliyatı, hastanenin ameliyathanesinde gerçekleştirildi. Operasyonda, hastanın tedavisini sürdüren Op. Dr. Demir'e, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülberk Uslu da eşlik etti. İki uzman hekimin yer aldığı cerrahi müdahale, ameliyathane ekibinin koordineli çalışmasıyla sorunsuz şekilde tamamlandı. Operasyon sonrası servise alınan hastanın genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Tiroid cerrahisinin uzun bir aradan sonra yeniden uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, vatandaşların bu tedavi için çevre illere gitme gerekliliğinin azalacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Baran Demir, "2 hastamıza troid cerrahisi uyguladık. Her iki hastamızın da patolojisi temizdi. Bir hastamızda sadece troidin sol lobunu aldık, diğer hastamızın troid bezinin tamamını aldık. Hastalarımızın bugünkü kontrollerinde herhangi bir problemimiz yok. Troid cerrahisi ile ilgili bizim çekindiğimiz sorun, hastalarımızın da en büyük korkuları ses telleriyle ilgili sorun oluşması. Bunun için de ameliyat sırasında ses tellerini kontrol eden sinirleri bize sinyal aracılığıyla gösteren monitörizasyon kullanıyoruz. 2 hastamızın da genel durumu iyi, inşallah yarın taburcu edeceğiz. Troid cerrahisi Tunceli Devlet Hastanesinde uzun süredir yapılmıyordu. Bu vesileyle biz gerçekleştirmiş olduk" dedi.