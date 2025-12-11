Şanlıurfa'da ahır görünümlü kripto tesisi! Ekipleri şoke eden olay

Uzmanlar, kripto madenciliği yapılan bu tesisin, tam kapasiteyle çalıştığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk bir kaçak elektrik harcadığını belirtiyor.

Ahır görünümlü kripto tesisi

Tesisin tespiti sonrasında kaçak trafo ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, kaçak trafonun el konulmasına karar verdi.

Ayrıca, kripto üretimi için kullanılan bilgisayar sistemleri ve cihazlara ilişkin incelemeler güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.