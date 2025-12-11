Şanlıurfa'da ahır görünümlü kripto tesisi! Ekipleri şoke eden olay
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen rutin kayıp-kaçak kontrollerinde, büyük çaplı kaçak elektrik kullanımı ortaya çıkarıldı. Denetimler sırasında, briketlerle örülerek gizlenmiş bir yapının içinde kaçak olarak işletilen bir kripto para madenciliği tesisinin bulunduğu tespit edildi.
Yapay zeka destekli dronelarla yapılan denetimlerde, ahır şeklinde inşa edilmiş gizli bir kripto para üretim tesisi ortaya çıktı. Kaçak elektrikle çalışan bu tesisin, günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği, bu rakamın ise yaklaşık 1500 hanenin günlük elektrik tüketimine denk geldiği belirlendi.
Hilvan ilçesinin Aşağıkucak Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, briketlerle inşa edilmiş bir yapının içinde gizli bir kripto para madenciliği tesisi keşfedildi.
ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Burada, 1.600 kWh gücünde kaçak bir trafo kullanılarak, büyük miktarda enerji harcayan bilgisayar sistemleri çalıştırılıyordu. Yapay zeka destekli droneların sağladığı verilerle tespit edilen bu gizli tesis, ekiplerini şaşkına çevirdi.