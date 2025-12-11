Haberler

Yaşam Haberleri

Samsun'da otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

Samsun'da otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde Mapa Kavşağı’nda otomobilin kavşaktan dönen tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:19

Paylaş





Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Havza ilçesi Mapa Kavşağı mevkiinde yaşandı. Havza'dan Merzifon istikametine gitmekte olan Rahman Çelik idaresindeki 05 FK 460 plakalı otomobil, o sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan TIR'a çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ibısh I. idaresindeki 77 FZ 955 plakalı tır ile çarpışan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Rahman Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Tuncay K., Ali K. ve Mustafa S. yaralandı. Kaza nedeni ile otomobil içeresinde sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN