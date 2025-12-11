Haberler

Pendik'te tekstil atölyesinde çıkarak büyüyen yangın söndürüldü

Pendik'te bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir neden çıkan ve bir minibüs ile otomobile sıçrayan yangın ekiplerin yaptığı çalışma ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 05:57

Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın ön tarafında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, atölye ve araçlarda maddi hasar oluştu.

