Pendik'te 3 çocuğa mezar olan ev sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında nedeniyle Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) hayatını kaybetti. Yangında adeta küle dönen ve 3 çocuğa mezar olan ev, sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:28

Olay, gece 02:37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S., (28) kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), M.A.Ç. (11), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) isimli 4 çocuğu evde yalnız bıraktı. 4 çocuk, vatandaşların yardımıyla yanan binanın içinden güçlükle çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ö.S., M.A.Ç., C.Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Entübe edilen Z.S. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen S.S. gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3 çocuğun feci şekilde hayatını kaybettiği yangın nedeniyle ev adeta küle dönerken, facianın boyutu ise sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı. Olay yeri ekiplerinin çalışmaları gece saatlerden itibaren devam ettiği öğrenilirken, evin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da sabah saatlerinde olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Facianın yaşandığı binada ikamet eden Dursun Yeniyayla, " Olay giriş katta oldu. Biz aşığa indiğimizde zaten yangın çoğalmıştı, camı kırdık çocukları dışarı çıkarmaya çalıştık. Ambulans ve itfaiye geldi, anne ve baba evde yokmuş." dedi.



Bir diğer mahalle sakini Şükran Yeniyayla ise, " Ben aşığa indiğimde dumanlar kapıdan ve bacadan baya yükselmişti. Ben kapıya tekmeyi vurdum ve içeri girdiğimde müdahale etmeye çalıştım ama yapamadım. İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Çok müdahale etmeye çalıştım ama olmadı bir türlü. Dışarıdan camın demirini kırdık içeriye birisini soktuk ve çocukları dışarı çıkarttık. Annelerine telefon açtığımda 'Abla ne olursun çocuklarımı kurtar' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.



Çocukları dışarı çıkartmaya çalışan mahalle sakini Bayram Yoldaş, " Olay çok kötüydü. Gece saat birde eve geldim. Bir koku geliyordu, içim rahat etmedi evin sobasından geliyor sandım. Camı açtım dumanları gördüm. Polis ve itfaiyeyi aradım, evin içine daldım ateş yüzüme harladı. Camı kırarak içeri girdim baktım çocuklar yerde yatıyor. Çocukları dışarı attım hemen" diye konuştu.