Haberler

Yaşam Haberleri

Burdur'da feci olay! Kalorifer kazanı patlamasında ev küle döndü

Burdur'da feci olay! Kalorifer kazanı patlamasında ev küle döndü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yan taraftaki binaya alevlerin sıçrama riski nedeniyle duruma hızla müdahale ederken yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 23:56

Paylaş





Yangın, Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yangın bitişiğindeki eve sıçramadan uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN