Batman'da silahlı çatışma! Kurşun yoldan geçen adama isabet etti

Batman'da merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda yoldan geçtiği sırada kurşunun isabet ettiği 79 yaşındaki Davut Ataş hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen Davut Ataş, iki ateş arasında kaldı.

Vücuduna kurşunların isabet ettiği Ataş, yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ataş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Ataş'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

