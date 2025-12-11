Ankara'da hurdalık alanda yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 11.12.2025 04:25

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Sağ Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan hurdalık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede apartmana sıçradı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.