Haberler

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:24

Paylaş





Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. T.M. idaresindeki 27 AHM 692 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.M. ile oğlu F.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, baba ve oğlu sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.